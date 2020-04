Gli hater grillini stanno ricoprendo di insulti Enrico Mentana. Aver ricordato al presidente del Consiglio Conte che l’Italia non è il Venezuela, gli sta costando un’ondata di attacchi sui social. Lesa maestà.

Eppure il direttore del Tg di La7 – che non ha certo lesinato critiche anche a Salvini e Meloni – non ha affatto torto. Tutti noi abbiamo passato il venerdì santo in attesa del Messia da Palazzo Chigi.

Hater contro Mentana

Giuseppe Conte e il suo prode scudiero Rocco Casalino hanno tenuto in ostaggio gli italiani per le comunicazioni del premier. Prima attese per le 14. Poi per le 15. Quindi per le 17. Alle fine l’avvocato del popolo si è materializzato nella serata.

Chi si attendeva notizie sulla riapertura dell’Italia ci è rimasto male. Ma può succedere. Se il pericolo non è passato le notizie sulla salute da salvaguardare sono prioritarie (anche se non sbiascica una sola parola sul San Giuseppi Hospital…).

Prove tecniche di regime

Ma tutto ci si poteva attendere, in uno spazio tipico della comunicazione istituzionale del premier, che un attacco all’opposizione. Ed Enrico Mentana glielo ha ricordato con lo stile di un giornalista che fa questo mestiere da tantissimi anni e sempre col successo che si è saputo conquistare.

Tutto questo agli hater grillini non va giù e si sono scatenati sui social. Al grido di Boicotta La7. E che senso ha? Vogliono un’informazione asservita a chi comanda? Questa è la democrazia della Casaleggio band? Capite ora qual è il pericolo insito nella commissione governativa sulle fake news?

Prepariamoci a combattere un’autentica battaglia di libertà. Gli attacchi organizzati contro Mentana rappresentano le prime prove tecniche di regime. Chi ha a cuore la democrazia italiana non può sottovalutare il pericolo che comporta il linciaggio di un giornalista che osa criticare il presidente del Consiglio.

Con Mentana puoi litigare mille volte, ma mai tollerare che ci possa essere qualcuno a Palazzo Chigi che voglia tappargli la bocca. È una vergogna.