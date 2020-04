Fratelli d’Italia: “Zingaretti continua a sfornare nomine malgrado il drammatico momento”

Ancora nomine da Zingaretti. Lo denuncia Fratelli d’Italia. ”La giunta Zingaretti, malgrado l’emergenza coronavirus che sta mettendo in grave crisi i cittadini e le imprese del territorio, continua a sfornare nomine come se nulla fosse. Le ultime tre, addirittura, il venerdì prima di Pasqua. Sono stati nominati, infatti, tramite decreti, Paolo Bracchi a commissario straordinario dell’Ipab Opera Pia Accoglienza Sociale Beata Maria De Mattias di Orte (VT), Settimio Bernocchi commissario straordinario dell’Ipab Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina (RI) e Giuseppe Lobefaro commissario straordinario dell’Ipab Asilo infantile Strumbolo a Piedimonte San Germano (FR).

Colosimo: abbiamo perso il conto delle nomine…

A questo punto, dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo, abbiamo perso il conto di incarichi e nomine ed è evidente che il presidente Zingaretti non riesca a togliersi il vizio di fare provvedimenti che non hanno nulla a che fare con il momento di emergenza che sta vivendo la Regione e tutta la Nazione”. E’ quanto dichiara il consigliere Colosimo.

Altre promozioni all’Agenzia delle Entrate

Neanche tre settimane fa c’erano state altre nomine, stavolta all’Agenzia delle Entrate. “Ormai il Covid-19 è la scusante per fare ciò che si vuole all’interno dell’Agenzia delle Entrate . O meglio per promuovere o spostare persone, le più funzionali possibile ai desiderata del suo direttore.” Lo afferma Claudia Ratti segretario generale di Confintesa. Riferendosi al conferimento di nomine in posizioni di vertice da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il Direttore Dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, approfittando del collocamento a riposo di tre Direttori Regionali dell’Agenzia, ha nominato ben 16 dirigenti di vertice. Eludendo il parere valutativo del Comitato di Gestione così come previsto dal Dlgs n.33/2013.

La cosa grave – continua Ratti – è che il Direttore Ruffini ha giustificato le nomine con la “situazione attuale che risulta ancor più critica a causa dall’emergenza epidemiologica Covid-19”. Approfittando del fatto che il Comitato di Gestione è scaduto ha proceduto motu proprio alle nomine allargandole ad altri settori operativi dell’Agenzia.