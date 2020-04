Francia: “Allah Akbar!”: un islamico uccide a coltellate due persone e ne ferisce altre

Francia, un ennesimo atto terroristico da parte di un islamico. Neanche il coronavirus ferma il fanatismo dei musulmani. Un richiedente asilo sudanese ha ucciso due persone e ne ha ferite sette in un attacco con coltello a Romans-sur-Isère (Drôme), nel sudest della Francia. Secondo quanto riferito dai media locali, l’uomo, sulla trentina, ha accoltellato prima il gestore di una tabaccheria e due clienti, prima di uscire e colpire a caso le persone che incrociava e di essere fermato dalla polizia. Quattro dei feriti sono in gravi condizioni.

Francia, è un sudanese richiedente asilo l’autore

L’aggressione è avvenuta intorno alle 11 di stamattina nel centro della città di Romans-sur-Isère. Secondo un testimone, l’autore, 33 anni, che non era noto ai servizi di sicurezza, avrebbe urlato “Allah Akbar” prima di colpire le persone che si trovava davanti. L’accusato, che si è presentato alla polizia come un rifugiato sudanese di 33 anni, ha attaccato diverse persone in una panetteria, in una tabaccheria e in strada prima di essere arrestato intorno alle 11, ha riferito una fonte. vicino alle indagini. Lo ha comunicato l’Agence France-Presse.

Le autorità tendono a ridimensionare la portata del fatto

L’autore della strage, come detto sconosciuto alla polizia, è attualmente alla stazione di polizia di Romans-sur-Isère e doveva essere trasferito alla stazione di polizia giudiziaria di Valence per essere interrogato. Una perquisizione è in corso a casa sua. La Procura di Valence sta conducendo le indagini, per valutare la natura dei fatti. E incredibilmente, come sempre più spesso capita in Europa, si tende a sminuire la gravità dell’attentato terroristico: “Non conosciamo ancora le motivazioni di questo attacco”, ha dichiarato infatti il municipio di Romans-sur-Isère in una nota .

Macron assicura: “Faremo luce”…

Il Capo dello Stato, Emmanuel Macron, è stato avvertito a mezzogiorno dal suo entourage. E ha assicurato che “tutta la luce sarà fatta su questo atto odioso che arriva sul nostro Paese già duramente colpito”. “Tutti i miei pensieri sono con le vittime dell’attacco # RomansSurIsère e i loro parenti”. Lo ha twittato da parte sua il ministro degli Interni Christophe Castaner, che ha annunciato che sarebbe stato sul posto nel pomeriggio.