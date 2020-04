Follia da Coronavirus: medico pugliese picchia un anziano (video)

Medici sull’orlo di una crisi di nervi. La scena di ordinaria follia da coronavirus arriva dalla Puglia. Un anziano che protestava a voce alta per una ricetta è stato picchiato a schiaffi, spintoni e calci da un medico di base che come si vede dalle immagini video fatte da un passante e diffuse velocemente, indossava il camice bianco e la mascherina. E’ accaduto questa mattina per strada a Calimera, in provincia di Lecce.

Un altro uomo lì presente non è intervenuto e ha lasciato fare, pur apparendo anche lui coinvolto nella discussione con l’anziano. Per fortuna una donna, arrivando dall’interno all’edificio davanti al quale è accaduto lo sconcertante episodio, si è frapposta e ha fermato la furia del medico. L’anziano, oltre a indossare anche lui la mascherina, aveva con sé un bastone sul quale si sosteneva ma al momento degli spintoni e degli schiaffi è caduto per terra. Una volta sul selciato, il medico ha dato qualche calcio, anche se con meno forza rispetto agli schiaffi precedenti.

Coronavirus, medici sotto stress

Come riportano i media locali, l’anziano era andato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta per accertamenti diagnostici che non sarebbe stata accettata. Quando l’anziano ha insistito – riporta lo Sportello dei diritti – il medico lo ha aggredito fino a farlo cadere per terra inveendo contro l’anziano e poi ha continuato a colpirlo. Sul posto, ambulanza e carabinieri. La Asl sta valutando i provvedimenti da assumere nei confronti del medico.

Il presidente dell’Ordine dei medici di Lecce: “Saremo severi”

“Saremo severi”, ha commentato il presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce. “È un comportamento che getta vergogna e fango sull’intera categoria”. Nei confronti del medico è stato avviato un procedimento disciplinare. Un fatto che arriva in un momento in cui tutta la nazione si sta stringendo attorno ai medici italiani, impegnati in prima fila contro il coronavirus. Un virus che finora ha causato oltre sessanta vittime tra i camici bianchi.