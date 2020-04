Feltri: «La Meloni combatte, ha talento, mette all’angolo la Gruber. Dia una svegliata a Salvini»

Meno male che Giorgia Meloni c’è. Parola di Vittorio Feltri. In una lungo editoriale il direttore di Libero esamina il triste quadro politico attuale, in tempi di emergenza coronavirus. Con un Partito democratico e il Movimento 5 stelle che “si adattano alla dittatura foggiana poiché sospettano che altrimenti il governo cada”. In una cornice apocalittica per la nostra economia.

“Salvini a tre cilindri”

In questo quadro l’opposizione avrebbe un ruolo determinante, scrive Feltri, ma…. Gli italiani avrebbero “la facoltà di rivolgersi all’ opposizione se ce ne fosse una abile a sparigliare i giochi. In realtà, perfino Matteo Salvini procede a tre cilindri e non riesce a darsi una mossa che non sia falsa”. Severissimo il giudizio di Feltri sulla tattica del leader della Lega: “È timoroso, incerto, ha smarrito le energie che lo avevano condotto ai vertici, mettendo a soqquadro i palazzi del potere”.

Ancora: “In pratica è stato espulso dal campo con il cartellino rosso di Nicola Zingaretti fra gli applausi di Luigi Di Maio e soci senz’ arte. Seguita a comparire in televisione però non incide se non quando si tratta di dire che io sono un coglione perché, senza volerlo, avrei offeso i meridionali”. “Comprendo – non gliele manda a dire- che al capo della Lega premano i voti delle regioni da Roma in giù, mentre a me sta più a cuore la descrizione della realtà patria”.

“Meloni l’unica che sa mettere all’angolo la Gruber”

E arriva l’elogio per la leader di FdI, che in questo frangente è la piu credibile di tutti. “A questo punto morto devo constatare che l’ unico personaggio all’ altezza di contrastare gli affossatori del Paese è Giorgia Meloni. La quale è una terrona superiore ai padani: combatte, sale nei sondaggi, mette all’ angolo Lilli Gruber, ormai avviata a diventare direttore del Corrierino dei piccoli. E ci sarà da ridere.

“Insomma ci affidiamo a questa ragazza di talento nella speranza che riesca a dare una svegliata a Salvini. Un grande leader di ieri che auspichiamo lo ridiventi domani. Egli è un treno e non può avere l’ andatura di un monopattino. Coraggio. Fuori le palle”. Stavolta applausi per Feltri.