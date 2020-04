FdI sfida il “bullo della diretta” a fare ciò che ultimamente gli riesce meglio: parlare in tv. Il problema per Giuseppe Conte è che stavolta non si troverebbe a dire quello che vuole senza contraddittorio, ma dovrebbe rispondere alle domande dell’opposizione. E a una in particolare: è vero che la presidenza del Consiglio, già a fine febbraio, mentre di fatto lasciava il resto del Paese senza protezioni e senza un quadro chiaro di quello che stava accadendo, ha acquistato una ingente fornitura di presidi sanitari anti coronavirus?

Lo scoop del “Tempo” che imbarazza Palazzo Chigi

FdI, infatti, durante il Question time di domani alla Camera, chiederà conto al premier, ufficialmente e per le vie istituzionali, della vicenda rivelata dal quotidiano Il Tempo. Sulla quale, finora né Conte né il suo solerte ufficio stampa hanno ritenuto di dire una parola. Ad annunciare l’interrogazione è stato il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, spiegando che a Conte “chiederemo se sia vero che, a fine febbraio, sarebbe stato allestito un presidio sanitario fatto di mascherine, gel, guanti, camici, bombole di ossigeno, tutte a vantaggio della presidenza del Consiglio. Non informando gli italiani in modo adeguato, sui rischi reali né tanto meno mettendoli in condizione di dotarsi di analoghi strumenti per affrontare l’emergenza”.

La sfida di FdI a Conte

“Vedremo se il presidente Conte, che tace su questa vicenda, avrà il coraggio di venire in aula in diretta tv. O se si nasconderà. Lo sfidiamo – ha concluso Lollobrigida – a venire lui, come è nelle sue facoltà, a rispondere alla Camera. E a chiarire se sia o meno in grado a spiegare tutti i contorni di una vicenda che, al momento, lascia tutti stupefatti”.