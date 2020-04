Fase 2, dal governo arrivano provvedimenti capestro. «Il nuovo Dpcm di Conte condanna migliaia di attività a morte. È assurdo non concedere la riapertura a tutti quelle attività dove già ora è possibile consentire il distanziamento. O l’esercizio della propria attività in maniera sicura e protetta». È quanto dichiara Emanuele Prisco, deputato umbro di Fratelli d’Italia. Che poi, nella sua disamina, prosegue: «Non si comprende il metro utilizzato per imprese o attività, che si trovano ad essere penalizzati in maniera drastica per il solo fatto di appartenere o no ad un settore, dovendo attendere forse un altro mese per riprendere a generare reddito».

Fase 2, il governo ha condannato a morte migliaia di attività

«Una situazione – argomenta opportunamente Prisco – ancora più paradossale e controproducente in realtà dove la portata dell’epidemia, come nel caso dell’Umbria, è stata più marginale rispetto ad altre zone d’Italia. Gli effetti del nuovo Dpcm, quindi, configurano una situazione in cui ci sono filiere che possono ripartire e altre evidentemente considerate sacrificabili, che sono quelle peraltro che forniscono molti dei servizi più immediati di cui necessitano i cittadini. L’esecutivo, peraltro, prende decisioni così importanti senza il confronto parlamentare. E in maniera difforme da buona parte del resto d’Europa».

Senza confronto parlamentare e agendo con criteri contraddittori

Il tutto – aggiunge l’esponente umbro di FdI – «a fronte di misure contraddittorie, quasi paradossali. Come la riapertura di parchi e giardini, in cui affluenza e distanziamento saranno difficili da controllare e offrono solo uno spiraglio fittizio di ritorno alla normalità. Senza dimenticare – conclude Prisco – l’assenza di accenni alle misure a sostegno dell’economia reale, nel tanto auspicato decreto di aprile che si fa attendere ormai da una settimana. E da cui dovrebbero venire quelle risposte attese da alcune delle categorie tuttora più penalizzate, come professionisti e partite Iva». Il governo batta un colpo. Prima che sia troppo tardi…