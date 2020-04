Dopo aver ingenuamente calmierato l’allarme iniziale sul coronavirus, ora la virologa del Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, sulle aperture dell’imminente Fase 2 ci va con i piedi di piombo. Forse proprio perché ha sottovalutato i possibili effetti dell’epidemia al suo esordio, oggi l’esperta mette in guardia sui pericoli insiti nella ripresa. E avverte: «Dal 4 maggio potremmo mandare in fumo gran parte dei nostri sacrifici»…

Fase 2, la Gismondo prevede un pensante onda d’urto di ritorno del virus

Già, perché l’allentamento delle misure di contenimento dei contagi per la ripresa di alcune attività produttive e commerciali fa paura. Anche alla Gismondo. Che contrariamente all’approccio da lei avuto nella prima fase dei contagi, ora teme una seconda ondata del virus. Anzi, ne profetizza i drammatici, possibili risvolti. Innanzitutto, partendo dal presupposto, da lei analizzato qualche giorno fa, che l’ipotesi di una fase di ritorno dell’epidemia è già «più che concreta». E a partire dal mese di ottobre. Se non addirittura, come ha dichiarato nei giorni scorsi, «tre settimane dopo la riapertura». tanto che, nell’edizione odierna del Fatto Quotidiano, tornando sulla drammatica previsione, la Gismondo anticpa e stoppa possibili polemiche e recriminazioni, dicendo: «Non ho mai escluso che nell’affrontare questa pandemia le scelte delle misure avrebbero potuto essere altre». Citando a riguardo esempi di analisi dei dati e studi della Cina in riferimento alla necessità di isolamento dei soggetti più a rischio contagio. Ma anche all’identificazione di «focolai da circoscrivere, lasciando in libertà (vigilata) tutti gli altri».

Il dubbio: «Siamo sicuri ora di non vanificare questo enorme sacrificio irripetibile»?

Così, alle colonne del Fatto, la Gismondo rivisita quanto detto e fatto (probabilmente lei compresa, fin qui). E tra riflessioni e errata corrige, sul lockdown e dintorni, aggiunge: «Certo, è facile fare considerazioni a posteriori. Le scelte, a livello internazionale, sono state tutte Wuhan-simili. E tutti ci siamo adeguati. Forse anche perché nessuno avrebbe voluto assumersi la responsabilità di stare fuori dal coro». E qui il riferimento alla scelta del lockdown è netto e inequivocabile… Tanto che, a stretto giro la virologa aggiunge: lascelta della chiusura e dell’isolamento, ha comportato «un sacrifico importate. Anche dal punto di vista economico». Per questo, con il 4 maggio che incalza, la Gismondo sente di dover lanciare anche il suo, provocatorio, monito: «Siamo sicuri ora di non vanificare questo enorme sacrificio irripetibile?».

La paura che l’incubo pandemia sia sempre dietro l’angolo a fare capolino

La sua paura, insomma, come quella di tutti noi, è che l’incubo pandemia sia sempre dietro l’angolo a fare capolino. E infatti, subito dopo la Gismondo, levando il punto di domanda alla domanda retorica appena fatta, asserisce: «È legittimo il timore che, come un gioco d’ azzardo, dal 4 maggio potremmo mandare in fumo gran parte dei nostri sacrifici. Sacrifici di cui ancora non c’è arrivato il conto… I numeri ci dicono che i contagi stanno calando, ma ancora sono molto alti. Soprattutto al Nord dove è più intensa l’attività lavorativa». E così, conti alla mano e profezie in tasca, la virologa conclude: «Fatti due conti, se durante la fase 2 i contagi dovessero raddoppiare, ci troveremmo con la saturazione dei letti in terapia intensiva. Un numero di morti crescente e, per di più, nella condizione di non poter più proporre un lockdown. Non riesco, forse per la prima volta, a essere ottimista»…