«Non bisogna più comunicare il numero delle persone positive» al nuovo coronavirus. «Scientificamente è un dato “sporco”, che come tale rischia di “falsare” non solo i calcoli sulla dimensione e la letalità della pandemia di Covid-19, ma anche di dare ai cittadini un’impressione sbagliata. Condizionandone «la psiche e il comportamento». È l’appello che la microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, lancia con veemenza attraverso l’AdnKronos Salute «alle autorità deputate a comunicare giornalmente i numeri del contagio».

Di fronte alle cifre diffuse – che ieri hanno allarmato la Lombardia e l’Italia intera per una risalita inattesa dopo giorni di speranza – «io veramente rabbrividisco», afferma la virologa Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze del Sacco. Per questo «lancio un appello a non comunicare più il numero dei positivi» al Sars-CoV-2. «È un dato da un punto di vista scientifico “sporco” – spiega l’esperta –. Innanzitutto perché ogni giorno varia il numero di persone che vengono sottoposte a tampone». Succede così che «i dati sui positivi si riferiscono a una campionatura molto poco omogenea». Un insieme che ormai comprende l’esito di tamponi fatti a «sintomatici, asintomatici, personale sanitario». E a volte anche «i tamponi rifatti per la seconda o la terza volta allo stesso soggetto».