No al Mes e agli “avvoltoi” europei che vogliono solo attentare alla “sovranità economica italiana”. Andrea Delmastro, deputato di Fdi, si scaglia contro il negoziato che il governo sta conducendo in Europa. Interpellato dall’agenzia Dire, il capogruppo di Fdi in commissione Esteri dice: “Tanto tuono’ che piovve: all’eurogruppo non si e’ parlato di coronabond, di eurobond, cioe’ di strumenti per aiutare l’Italia e l’Europa immettendo liquidita’ immediata nell’economia reale. Si è parlato pero’ del Mes e indorando la pillola la Troika europea ci dice: state tranquilli tanto potete non attivarlo e poi sara’ senza condizionalità”.

Perché indorano la pillola? ” Forse perché abbiamo ragione noi di Fratelli d’Italia- insiste Delmastro- perché le condizionalita’ arriveranno se non saremo in grado di rendere per tempo? Perche’ questo e’ il cavallo di Troia per consentire alla Troika di mettere piede in Italia? Per chiederci fra un anno o due di ristrutturare il debito?”. Delmastro ribadisce: “Noi di Fratelli d’Italia siamo contrari al Mes ma soprattutto siamo contrari che in un momento di grandissima crisi sociale ed economica l’unica risposta che arriva dall’Europa e’ quella degli avvoltoi che vogliono utilizzare strumenti per entrare nei conti correnti degli italiani e per inchiodare la sovranita’ economica e finanziaria dell’Italia”.