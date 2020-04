Andrea Delmastro torna all’attacco di Luigi Di Maio. Prima in Aula oggi con un video su Facebook. “Te l’ho spiegato, non so più come dirtelo. Prova, caro ministro, a fare per una volta’ l’uomo del giorno’. E non quello del ‘giorno dopo'”.

Di Maio infatti si è affrettato a dare 21 milioni di euro alla Bolivia e 50 alla Tunisia. Pochi giorni. In base – ricorda ironico il deputato di Fratelli d’Italia – a un memorandum di 8 anni fa. “Forse ti sfugge che il memorandum non era vincolante. Non c’era scadenza. E che qualsiasi accordo si può rescindere in caso di forza maggiore. Dovresti sapere che stiamo vivendo un flagello chiamato covid 19. Quei soldi dovevano restare in Italia per difendere quei medici, che voi chiamate angeli. E che sono ancora senza mascherine.”.

Ormai la figuraccia è fatta. “Di fronte a una figura barbina mondiale non c’è nulla da fare. Adesso, però, prova a recuperare”. E’ l’appello di Delmastro al capo della Farnesina. “Fratelli d’Italia te lo chiede. Per una volta, ministro Di Maio, prova a sentire l’ebbrezza di servire la Patria. Ferma quei 500 milioni di euro di fondi per la cooperazione che vuoi erogare al resto del mondo. Fermati! Usa quei soldi per curare le ferite dell’Italia e degli italiani”.