Crisi editoria e task force anti-bufale, Mollicone: “Il sottosegretario Martella venga a riferire”

“Continua la nostra attività parlamentare, anche da remoto. In ufficio di presidenza, riunitosi online, ho chiesto l’audizione in commissione Cultura del sottosegretario all’Editoria Andrea Martella. Sulle iniziative che il governo intende adottare per fronteggiare l’impatto economico delle misure di contenimento sul settore editoriale.E per riferire sulla task force anti-fake news istituita presso Palazzo Chigi, ad oggi marcatamente sbilanciata”. Parola di Federico Mollicone. Che su Facebook punta l’indice sulle dimenticanze del governo.

Editoria, Mollicone: Martella venga in aula

“L’infrastruttura pubblica di sostegno all’editoria deve essere dotata di strumenti straordinari. Per affrontare l’emergenza in corso. Purtroppo ad oggi insufficienti. Occorre salvaguardare l’informazione di qualità, le imprese e i posti di lavoro. Ci auguriamo che nei prossimi decreti il governo possa introdurre misure più incisive. Così da salvaguardare il settore, oggi allo stremo”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura va oltre. E affronta il nodo scuola. “Con la collega Frassinetti ho presentato una risoluzione. Adottata come testo base. Affinché il Parlamento possa garantire gli studenti sulla certezza delle modalità di svolgimento degli esami di maturità. E di terza media. Non si può restare a guardare le ondivaghe scelte del ministro Azzolina. Abbiamo richiesto un’audizione sulle iniziative che il ministero dell’Istruzione ha adottato. E che intende adottare nel corso della crisi epidemiologica”.