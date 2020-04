Così il sindaco di Milano Sala ha incredibilmente minimizzato la portata del virus

Uno dei personaggi che al termine di questa emergenza andrà ricordato per quanto poco e male ha fatto è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. All’inizio della diffusione dell’epidemia, Sala ha incredibilmente minimizzato la portata del virus. Chi non lo ricorda mentre andava in giro per negozi mangiando cibo cinese o a spasso ai Navigli con Zingaretti, che poi il virus se lo è beccato davvero!

Perché Sala si atteggia a padre della Patria?

Oggi, per nascondere la sua irresponsabilità, Sala prova a sviare l’attenzione su altri temi e altre persone. In una intervista, si è addirittura atteggiato a padre della Patria, lanciando la proposta di un’Assemblea costituente per inaugurare la fase politico-parlamentare post emergenza. Sala non solo ha sbagliato i tempi e i temi, ma soprattutto ha sbagliato il ruolo, visto che di certo non spetta al sindaco di Milano doversi occupare di queste cose. Che poi ne abbia approfittato per proiettare se stesso verso altri lidi, è un altro discorso.

Continue polemiche con la regione Lombardia

Ma Sala non si ferma. Per distrarre l’opinione pubblica dalle sue mancanze, continua a polemizzare con il presidente della Regione Lombardia, Fontana, dimenticando che solo grazie al pragmatismo di Fontana e dell’assessore alla sanità Gallera, con la professionalità di Bertolaso, a Milano è stato possibile realizzare in pochi giorni un ospedale. Se c’è stato uno scollamento tra le regioni e il governo centrale questo lo si deve all’esecutivo che non ha saputo affidare la gestione dell’emergenza ad un unico coordinatore, alimentando confusione e inefficienza.

Gravi errori di sottovalutazione di Sala

Alla fine Sala si conferma un altro dei falsi miti messo in campo dalla sinistra mediatica. Attraverso i suoi giornaloni e tutti i suoi mezzi di propaganda. Il nulla elevato a monumento. Un irresponsabile che elogiava la comunità cinese e non pensava alla sua di comunità, che oggi soffre anche a causa dei gravi errori di sottovalutazione commessi dal suo sindaco.