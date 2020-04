Guido Crosetto nel 2012 annunciava il suo voto contrario al Mes. Nel 2012 faceva ancora parte del Popolo delle Libertà. Subito dopo avrebbe aderito a Fratelli d’Italia. Un intervento, il suo, che Giorgia Meloni ha postato sulla sua pagina Fb sempre in risposta alle accuse di Giuseppe Conte.

Guido Crosetto denunciava nel suo intervento il fatto che con il Mes si va a creare un organismo rispetto al quale gli Stati non hanno possibilità di intervento, con sedi e personale non soggetto ad alcuna giurisdizione. E chiariva, inoltre, che questo strumento era messo a disposizione dall’Europa e che o si prendeva o si lasciava, senza alcuna possibilità di modificarne le forme e i contenuti. Questo era il tono del dibattito nel centrodestra, sul quale ora Conte vorrebbe far ricadere la responsabilità dell’adesione a un accordo che non fu votato da Giorgia Meloni e neanche dalla Lega.