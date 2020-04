Coronavirus, miracolo a Napoli. Primario guarito: “Dio mi ha detto, ce la farai”

Nei giorni di Pasqua, come il Cristo, è risorto. Proprio grazie all’aiuto di Dio. Ne è convinto il professor Gianni Barone, primario di Chirurgia Generale del Fatebenefratelli di Napoli, guarito dal coronavirus improvvisamente, quando tutto sembrava perso. In una intervista al Mattino e al Roma, il professor Barone, profondamente cattolico e da sempre impegnato nel sociale, ha raccontato la sua esperienza, come ha scoperto di aver contratto il virus e come è avvenuta la sua insperata guarigione. Lui può farlo. Tanti altri medici impegnati contro il coronavirus, purtroppo no.

Tutto inizia con il contagio, avvenuto in ospedale, da parte di un collega anziano che non sapeva di essere positivo al coronavirus. Il professor Barone fa un tampone, ma è negativo. I sintomi, però, iniziano a manifestarsi. “Il 19 e il 20 marzo inizia a salire la febbre senza alcun altro segno. Prima 37,5 poi 38, senza tosse. Mi sono messo a letto in casa restando sempre isolato dal resto della famiglia….”.

Il peggioramento e la corsa in ospedale

Il dottor Barone si preleva un altro tampone da solo, lo fa portare al Cotugno di Napoli, è positivo e dopo qualche giorno è costretto a farsi ricoverare d’urgenza . “Alla Tac emerge la polmonite bilaterale ai lobi superiori. La emogasanalisi è alterata. Mi mettono la maschera ad ossigeno di Venturi a permanenza ad alto flusso e ne trovo giovamento. Iniziano a somministrarmi gli antivirali. Adesso parlo bene ma la voce era andata via”.

Il coronavirus avanza, nonostante le cure

Le giornate successive sono drammatiche. Il primario respira a fatica, a un passo dalla terapia intensiva, spesso corridoio finale verso l’Aldilà. Eppure, nella notte più buia, racconta Barone, accade qualcosa. “Ho avuto una visione e sentito una voce. Raccontarlo mi commuove. Avevo i brividi per la febbre e sono stato avvolto come da una luce e un calore. Sento una voce indecifrabile, quasi sussurrata, che mi dice stanotte guarirai….”. E il giorno dopo, il medico napoletano inizia a sentirsi meglio. Inizia la sua “resurrezione”, alla vigilia di Pasqua.

Guarisce. E oggi racconta. “Gli infermieri si sono stupiti. Mi dicono: ma lei è un’altra persona. Da livido ero tornato roseo. La primaria mi ha detto che non si vergognava a dirlo ma ero un miracolato. Mi ha visitato e la polmonite era sparita. Ho fatto il tampone ed era ancora parzialmente positivo ma ero clinicamente guarito e dunque mi hanno dimesso. Continuo a fare la quarantena a casa. Ora sto bene. È straordinario quello che mi è accaduto”.