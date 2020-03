I poveri medici; i poveri infermieri; altro che chiamarli eroi, che fra poco prenderanno i forconi e decimeranno loro una classe politica che da anni taglia e basta. Negli ospedali, ma anche nel territorio, si registra un clima aspro. Le parole di Draghi sul debito che adesso pare “autorizzato“ vengono prese con rabbia: “Ci avete tagliato tutto, contiamo migliaia di morti, e adesso ve ne siete accorti?”.

Stremati dalla fatica, amati dal popolo, non sanno che farsene degli applausi del palazzo. Manca tutto. Terapie intensive. Tamponi. Mascherine. Che altro dire? Però ci sono tanti economisti che spiegano il nulla. E quelli che dimenticano la funzione della medicina del territorio. Ministro Speranza: che aspetti a ordinare alle regioni di riaprire gli ospedali dismessi per i tagli? È una pazzia ficcare i malati di Covid-19 assieme agli altri, occorrono strutture dedicate. E se le tue circolari non sono rispettate, si commissarino i responsabili.

Medici e infermieri stufi

Lo dicemmo – inascoltati – quando la sinistra italiana impose la riforma del titolo V della Costituzione: state uccidendo la sanità. Perché se è vero che la gestione regionale aiuta i controlli sulle politiche per la salute, verrà meno ogni indirizzo strategico. Perché lo Stato sarà impotente di fronte alla concorrenza tra regioni. “Noi siamo più bravi di loro”. “Noi siamo virtuosi”. Quante volte abbiamo sentito queste balle? Ora paghiamo il conto delle mille autolodi recitate a turno da tutti.