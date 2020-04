Controlli di polizia a raffica in tutta Italia per i furbetti. Sono 295.554 le persone controllate e 10.105 le persone sanzionate ieri dalle forze di polizia. Nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle misure di contenimento del coronavirus.

Controlli di polizia, 32 positivi a spasso

Si tratta dei dati ufficiali diffusi dal Viminale. Sono 57 le persone denunciate per falsa attestazione a pubblico ufficiale. E false dichiarazioni sulla identità. O su qualità personali proprie o di altri. Sono stati anche denunciati 32 positivi che si erano allontanati dalle proprie abitazioni.

Da film comico la fuga a Pescara di un runner. Pensava di riuscire a cavarsela, invece stato immortalato in un video mentre cercava di sfuggire ad un carabiniere. Per lui è finita con una multa da 4 mila euro e una denuncia penale.

L’ultima circolare del Viminale dello scorso 31 marzo precisa che “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva. La circolare prosegue con un linguaggio confuso. Ambigua l’interpretazione. Il precedente decreto del premier (9 marzo) scorso tiene distinte le due ipotesi, “potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità della propria abitazione”.