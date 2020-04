Continua la diminuzione dei contagiati (-321). Oggi quasi 3000 guariti in più

Continua la diminuzione dei contagiati, anche se il trend è ancora lento. I dati riferiti oggi dalla Protezione civile confermano al tendenza alla regressione del coronavirus in Italia. Ma ecco in dettaglio i dati. Partiamo da quello più triste: i decessi. Complessivamente sono arrivati a quasi 26mila. Rispetto a ieri sono state registrate altre 420 vittime. I casi attualmente positivi sono 106527, vale a dire 321 in meno di ieri. I guariti in totale sono 60498, con un incremento di quasi 3000 unità (per la precisione 2922) nelle ultime 24 ore. Scende il numero dei pazienti ricoverati: ora sono 22068, con un calo di 803. Diminuiscono anche quelli in terapia intensiva, sono 2173 (-94). In isolamento domiciliare 82286 persone.

I dati odierni della Protezione civile “fotografano una situazione che si avvicina lentamente alle condizioni favorevoli alla fase 2”. Così il virologo dell’università di Milano Fabrizio Pregliasco commentale cifre del bollettino quotidiano della Protezione civile. “La situazione è simile a ieri, la Lombardia migliora ma con Milano e Brescia ancora in ritardo. Purtroppo – conclude – il dato sui decessi migliorerà più avanti perché è l’effetto di situazione verificatesi nelle score settimane”.