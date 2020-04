Il fantasma di Mario Draghi e di un altro governo aleggia su Palazzo Chigi. E Giuseppe Conte fa gli scongiuri. «Ci metto la faccia. Non mollo». Il premier lo dice in una intervista rilasciata ad Alessandro Sallusti e Adalberto Signore. Intervista pubblicata oggi su Il Giornale.

«Io sono sempre aperto al dialogo con tutti. Ho apprezzato l’atteggiamento costruttivo e responsabile di Forza Italia. Tanto nell’emergenza coronavirus , quanto nei rapporti con l’Europa».

Quanto alle ipotesi che circolano in questi giorni sulle modalità possibili della riapertura, Conte dà un brusco colpo di freno. «Tutte le notizie che filtrano, le ipotesi che s fanno in questi giorni sono prive di fondamento. Nei prossimi giorni saremo in grado di fornire a tutti gli italiani un piano chiaro e quindi informazioni certe». Comunque il premier ribadisce che si sta «lavorando ad alcune misure di allentamento in modo da convivere con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza». Al di là del merito dei prossimi provvedimenti, è evidente l’intenzione di Conte di riaffermare il primato comunicativo di Palazzo Chigi.

Conte: «Draghi? Non si fa tirare per la giacchetta»

Rimane però il fatto che il premier se la deve vedere con troppi soggetti “ingombranti”. A partire dal supermanager Colao, posto a capo della task force di esperti. Conte ne ridimensiona il ruolo “politico” sottolineando che le decisioni le prende lui e che Colao non farà il ministro. «Le decisioni spettano sempre al governo. Conoscendo Colao, non credo che le sua aspirazione sia di far parte della squadra di governo».

Ma l’esorcismo vero è nei confronti di Draghi. «È una persona di grande autorevolezza e di elevata professionalità». «Ma proprio per questo non è persona che si lascia tirare per la giacchetta in polemiche che nascono in modo palesemente strumentale». Staremo a vedere…

«No a governi tecnici»

Nell’ultima parte dell’intervista Conte fa capire in modo che non intende schiodarsi dalla Poltrona di Palazzo Chigi. «Io sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia e dovrà rispondere agli elettori. Quanto ai giverni di “unità nazionale”, sono formule astratte, molto improbabili da perseguire in concreto». E tutto questo dopo aver ribadito che l’opera di ricostruzione deve spettare alla politica, intesa con la “P” maiuscola». Non può essere affidata a «governi tecnici». Così parlò Conte. Viene solo un po’ da sorridere al fatto che si intesti il merito di rappresentare la politica con la “P” maiuscola.