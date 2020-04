Confintesa oltre le parole, ecco i benefit per “sostenere” gli associati

Confintesa va oltre le parole e decide dei benefit per i propri associati. In questo momento delicato e difficile per i lavoratori italiani costretti a restare a casa o a lavorare in smart working, Confintesa Funzione Pubblica, dopo aver chiesto al presidente del Consiglio di devolvere quanto dovuto ai pubblici dipendenti per i buoni pasto in azioni sociali, ha deliberato di mettere a disposizione dei propri associati alcuni benefit.

Confintesa FP ritiene che il sindacato in questa emergenza sanitaria e sociale debba andare oltre le naturali rivendicazioni sindacali da proporre alle controparti ma si debba far carico anche di azioni mirate a sostenere le famiglie di coloro che scelgono di avere in tasca la tessera di Confintesa. A tal fine, Confintesa Funzione Pubblica, ha deliberato le seguenti azioni a favore dei vecchi e nuovi iscritti.

Confintesa, le azioni a favore degli iscritti

Il contributo, una tantum, fino ad un massimo di 160,00 euro ad iscritto, a coloro che a causa del virus, hanno vissuto la terribile esperienza dell’ospedalizzazione. Il bando sarà pubblicato sul sito www.confintesafp.it dall’8 aprile e saranno specificate modalità e condizioni per richiedere il bonus.

Un regalo di benvenuto ai nuovi iscritti dell’importo di €. 48 in buoni pasto, attribuendo al nostro associato che presenta il nuovo iscritto un Premio Fedeltà (attraverso la Fidelity Card) di €. 24 in buoni pasto.

Tutti gli iscritti del Comparto Funzioni Centrali (ex comparto Ministeri, Agenzie Fiscali ed EPNE) appartenenti alla Terza Area, sono assicurati, gratuitamente, per la Responsabilità Civile Professionale con una polizza Rc professionale interamente a carico di Confintesa FP.

È prevista, gratuitamente, per gli iscritti della I e II Area un’assicurazione per il capo famiglia che garantisce l’iscritto e le persone che compongono il suo nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, per i danni che i medesimi potrebbero causare a terzi nel quotidiano.

Sconti e card sanità

La convenzione con molte case editrici di testi giuridici che effettueranno sconti per gli iscritti che si stanno preparando per concorsi interni.

Una Card Vis-Valore Sanità che ha un costo annuo di 29 euro ma che per tutti gli associati è a carico di Confintesa. La Carta prevede la possibilità ottenere sconti in strutture sanitarie private, acquisto online e consegna di farmaci e di prodotti healthcare e salute a domicilio, anche con ricetta, Video Consulto Medico specialistico on-demand su più di 30 specializzazioni con costi agevolati, Consulto Telefonico Odontoiatrico gratuito. Confintesa FP ritiene che solo con i piccoli gesti si compiono grandi azioni e si va “Oltre le Parole”.