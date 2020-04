«Ascoltate lo sfogo di un commerciante che spiega come senza un’iniezione immediata di liquidità moltissime attività saranno costrette a chiudere». Lo segnala dalla sua pagina Facebook Giorgia meloni, postando un video con la denuncia di un commerciante ospite di Del Debbio a Dritto e Rovescio. Nella didascalia che accompagna la testimonianza del negoziante, uno straziante grido d’allarme, la leader di FdI aggiunge anche: «Il governo ascolti il grido dei tanti imprenditori prima che sia troppo tardi. O sarà responsabile di un’ecatombe dell’intero sistema economico e produttivo. Fratelli d’Italia ha presentato già molte proposte anche su questo fronte. Proposte che speriamo prima o poi qualcuno abbia la pazienza di leggere»…€

Il disperato grido d’allarme di un commerciante a “Dritto e Rovescio”

Ci vuole molto stomaco e molto cuore, invece, per ascoltare il grido di disperazione di Paolo Angius, un commerciante che, in collegamento da Cagliari, è intervenuto nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio. l’uomo, stremato e spazientito dalla melina e dalle magre promesse del governo, oltretutto disattese, affida alla telecamera il suo sfogo. E rivolgendosi direttamente all’«onorevole Fiano», (ospite anche lui di Del debbio ndr), esordisce: « Ancora una volta il governo non ci aiuta. Non abbiamo ancora aperto le nostre attività e abbiamo già incominciato a spendere per poter ricominciare a far venire la gente nei nostri negozi. Abbiamo dovuto comprare guanti, mascherine, prodotti per sanificare pavimenti e vetri e quant’altro».

Chiede liquidità congrua e immediata: come proposto da subito dalla Meloni

E li mostra, i suoi ultimi acquisti il commerciante disperato, e in primo piano alla telecamera. Quindi prosegue: «Non se ne può più. Ci avete dato una paghetta di 600 euro, e solo tutti questi prodotti sono costati quasi 1000 euro. Così non si può più andare avanti. Abbiamo bisogno di un’iniezione importante di liquidità, altrimenti la maggior parte degli esercizi commerciali italiani dovrà necessariamente chiudere»… Una dose di liquidità congrua e immediata. Proprio come stanno richiedendo da settimane ormai Fratelli d’Italia e la sua leader. E come, dall’inizio, sta accuratamente evitando di fare il governo pur emanando decreti e proposte “Cura Italia” a raffica…