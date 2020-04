Cattaneo (FI): “Basta promesse alle imprese, stanno muorendo” (video)

“Basta con tasse e burocrazia. La gente è esausta. Le imprese sono allo stremo”. In un video pubblicato sul suo profilo Fb il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, in aula, illustra un ordine del giorno e attacca il governo sulle tasse. “Dobbiamo occiparci della tragicità della situazione economica, le imprese che hanno scommesso sul Paese sono in difficoltà, vanno aiutate, non con i prestiti”.