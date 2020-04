Caserta, immigrato strappa la bandiera italiana e la calpesta. Poi prende a morsi i carabinieri

Altra violenza da parte di un immigrato e nuove offese all’Italia. In provincia di Caserta, a Casapenna, un africano ha raggiunto il monumento del Milite Ignoto, ha rimosso la bandiera italiana, l’ha gettata a terra e l’ha calpestata.

Un residente ha tentato di fermare l’immigrato

A quel punto è intervenuto un residente che ha tentato di fermare la furia dello straniero. Ha protestato per quei gesti oltraggiosi e inaccettabili. Ha detto di smetterla. Ma è stato sopraffatto ed ha avuto la peggio. L’immigrato, infatti, ha reagito immediatamente e ha picchiato in modo furioso il residente. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione civile. Hanno tentato in qualche modo di non far peggiorare la situazione. Niente da fare, la tensione era altissima e la violenza non si fermava.

Colpiti anche gli uomini della Protezione civile

L’immigrato infatti ha colpito anche gli uomini della Protezione civile che hanno deciso di chiamare i carabinieri di San Cipriano d’Aversa. La situazione si stava mettendo sempre peggio. I militari hanno raggiunto il luogo dove si era nascosto l’immigrato dopo essere fuggito. Anche qui un’altra scena da incubo. Lo straniero ha letterlmente preso a morsi i carabinieri e li ha minacciati con un coltello e con le forbici.

I carabinieri hanno chiesto rinforzi per fermare l’immigrato

Le cose sono degenerate in un batter d’occhio. I carabinieri si sono trovati costretti a chiedere rinforzi ad altri colleghi. Dopo il loro arrivo, finalmente i militari hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’immigrato.

Sul posto è giunta un’ambulanza anche per effettuare un tampone ai carabinieri presi a morsi e quindi per scongiurare eventuali rischi di contagio da coronavirus. Non sono chiari i motivi che hanno indotto l’uomo a scaraventarsi contro la bandiera italiana e a colpire i carabinieri. Secondo la stampa locale, l’immigrato non era sotto l’effetto di stupefacenti o alcol.