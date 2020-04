Occorre con urgenza aiutare le famiglie che hanno figli in età scolare, dove il 53 per cento dei genitori tra pochi giorni dovrà tornare a lavoro senza qualcuno a cui affidare i bambini. Lo rileva in un post su Facebook Carmela Bucalo, deputata di Fratelli d’Italia (FdI), riprendendo in parte il suo intervento odierno a Montecitorio. «Dopo mesi di battaglie e sacrifici – scrive Bucalo – l’Italia è vicina alla fase 2. Il coronavirus, grazie al lavoro di migliaia di persone e al sacrificio di veri e propri angeli, sta per essere sconfitto. Siamo chiamati a dare risposte certe, concrete».

Bucalo (FdI), con scuole e centri ricreativi chiusi, urge aiutare i genitori che tornano al lavoro

Secondo la parlamentare, è dovere della politica «aiutare tutte quelle famiglie che hanno figli in età scolare». Perché, come dichiarato in Aula oggi, e come ribadito nel successivo post su Facebook, «il 53 per cento di questi genitori tra pochi giorni dovrà tornare in ufficio o in fabbrica. E purtroppo non sanno cosa fare, o a chi affidare, i loro bambini». Pertanto, prosegue l’esponente FdI, «urge una immediata soluzione. In considerazione del fatto che le scuole, i centri estivi, gli oratori sono chiusi. E che nell’immediato non potranno riaprire. Inoltre i nonni, ovvero la risorsa familiare più preziosa, essendo ancora i più esposti al rischio del contagio, non potranno ancora per un po’ di tempo accudire i loro gioielli». Ora, sta alla politica e al governo, in particolare, trovare la quadra. Ma dal fronte dell’esecutivo giallo-rosso si attendono ancora indicazioni e soluzioni che tardano ad arrivare