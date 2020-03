Scuole chiuse e aziende, Giorgia Meloni scrive a Conte: «Noi in prima linea, ecco le nostre proposte»

Giorgia Meloni ha inviato a Giuseppe Conte le proposte di Fratelli d’Italia per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Proposte che tengono conto delle ultime decisioni, in primis quella di chiudere le scuole.

Le proposte inviate da Giorgia Meloni al premier

Si parte dal sostegno alle famiglie:congedo parentale coperto dallo Stato al 70%. In alternativa, scrive la Meloni, con un contributo di 500 euro al mese per coprire le spese di babysitting per tutte quelle famiglie che hanno in casa un minore di 14 anni. E nelle quali, fatto salvo per i nonni e i disabili, tutti i maggiorenni lavorano.

Rette scolastiche

Sospensione e ricalcolo del pagamento delle rette scolastiche nei confronti delle scuole sia pubbliche che private. Questo, per il periodo corrispondente alla chiusura e conseguente ristoro alle strutture scolastiche da parte dello Stato.

Sostegno alle aziende

Le proposte di Giorgia Meloni sono dettagliate. Chiede sostegno alle aziende con abolizione temporanea del decreto dignità. Così si rendono facili le assunzioni in sostituzione, liberalizzando quegli strumenti a partire dai voucher che consentono di assumere personale per periodi brevi.

FdI collabora per trovare risposte concrete

«Come detto in più occasioni – ha scritto la Meloni nella lettera inviata a Palazzo Chigi – Fratelli d’Italia ribadisce la propria disponibilità per collaborare per trovare risposte concrete per gli italiani, in questo momento particolarmente delicato per l’Italia».

Meloni: «Ora la Ue parla come noi sugli immigrati»

Un altro tema cruciale, l’immigrazione. «Ora la Ue sull’immigrazione parla come Fratelli d’Italia. Il commissario agli affari interni della Commissione Europea, la socialdemocratica svedese, Ylva Johansson, ha affrontato il tema della pressione migratoria proveniente dalla Turchia ai confini con Grecia e Bulgaria. E ha dichiarato: “I confini della Ue non sono aperti e non devono esserlo. Non c’è contraddizione tra difendere i nostri confini e difendere i diritti umani”. È quello che Fratelli d’Italia ha sempre provato a spiegare al Pd e alla sinistra italiana. Ora che lo dice la Ue capiranno?», scrive Giorgia Meloni su facebook