Brumotti, il giorno dopo. “Mentre l’Italia è completamente ferma per il coronavirus, gli spacciatori continuano a vendere morte alla stazione Centrale di Milano. Giorgia Meloni su Facebook all’indomani dell’aggressione a Vittorio Brumotti. “E sorpresi dall’inviato di Striscia, invece di andarsene, lo aggrediscono lanciandogli contro sassi “, continua la leader di Fratelli d’Italia. ” Grazie a Vittorio Brumotti, che, nonostante le ripetute aggressioni, continua a denunciare questa situazione. Inaccettabile”. Aggressione a, il giorno dopo. “Mentre l’Italia è completamente ferma per il, gli spacciatori continuano a vendere morte alla stazione Centrale di Milano. Come se nulla fosse “. Cosìsuall’indomani dell’aggressione a Vittorio Brumotti. “E sorpresi dall’inviato di Striscia, invece di andarsene, lo aggrediscono lanciandogli contro sassi “, continua la leader di Fratelli d’Italia. ” Grazie a, che, nonostante le ripetute aggressioni, continua a denunciare questa situazione. Inaccettabile”.

Meloni: grazie a Brumotti che informa

L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci non è nuovo a episodi analoghi. In altre occasioni è stato vittima di attacchi. Sempre per voler denunciare reati. O, come in questo caso, l’assurda situazione alla stazione di Milano.