Borrelli ottimista ma i decessi aumentano. 851 positivi in meno. Meno malati in terapia intensiva

Decessi in aumento. Toni ottimistici sul punto bisettimanale del capo della protezione civile Angelo Borrelli. Tuttavia il numero dei decessi non diminuisce, anzi. Rispetto a ieri i decessi sono infatti stati 464 e portano il totale delle vittime con coronavirus a 25.549. Calano ancora i malati con 851 positivi in meno rispetto a ieri. Si tratta della diminuzione maggiore dall’inizio dell’emergenza. In totale gli attualmente positivi scendono oggi a 106.848. C’è anche un calo, “record” lo definisce Borrelli, del numero dei ricoverati con sintomi con 934 pazienti in meno nei reparti rispetto a ieri.

Aumentano i decessi ma diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva

Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva che sono 117 pazienti in meno rispetto a ieri. Ad oggi sono 22.871 i ricoverati nei reparti e 2.267 i pazienti in terapia intensiva. E oggi è stato il giorno dei record, a quanto pare. Nel numero delle persone guarite dal coronavirus, con 3.033 persone che hanno superato la malattia. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 57.576. Inoltre si apprende che sono 66.658 i tamponi effettuati in più rispetto a ieri. In totale dall’inizio dell’emergenza ne sono stati eseguiti 1.579.909. Le persone che sono state sottoposte a test per il coronavirus sono oltre un milione e in particolare 1.052.577.

Sono 189mila gli italiani che hanno contratto il virus

Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza sono 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. “Oggi è il quarto giorno consecutivo in cui il numero di soggetti positivi è in calo ed è rimarchevole”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, nelle conferenza stampa alla Protezione civile. “A far corso dal 5 di aprile, con la sola eccezione di una giornata – ha aggiunto – in tutti gli altri giorni c’è stata una riduzione del numero di pazienti ricoverati e a far corso dal 3 di aprile costantemente ogni giorno c’è stata una riduzione del numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ancora più nello specifico ricordo che il 3 aprile eravamo a quasi 4.068 casi oggi siamo a 2.267”.

Decresce anche l’indice di contagiosità

Inoltre “l’indice di contagiosità, R con zero, in funzione delle varie regioni si attesta fra 0,5 e 0,7. Se vi ricordate l’ultima volta vi avevo parlato di dati che indicavano un valore allo 0,8, dunque si conferma questa riduzione”. Lo ha poi evidenziato Franco Locatelli, anticipando un tema che verrà trattato domani all’incontro in programma all’Istituto superiore di sanità.

Stanno arrivando i vaccini, ma non subito

Infine, la vera buona notizia: “E’ in corso una virtuosa competizione per un vaccino efficace, oggi abbiamo evidenza che per due potenziali vaccini negli Usa, uno in Gb, uno in Germania e uno in Cina vi è una fase avanzata di sviluppo. Ma anche qui deve essere detto chiaramente che fase avanzata di sviluppo non vuol dire imminenza di commercializzazione, ma messa a punto di approcci vaccinali che possano sviluppare una risposta immunologica protettiva”. Locatelli ha aggiunto che “ci sono purtroppo dei tappi ineludibili per dimostrare sicurezza ed efficacia di un vaccino – ha aggiunto – e che questi studi dovranno rispondere a una domanda fondamentale.

Però non si sa se e quanto proteggeranno

“Analogamente a quanto succede per l’infezione da Sars-Cov-2, a oggi non abbiamo risposte certe sull’immunità protettiva in soggetti che verranno sottoposti a profilassi vaccinale. Andiamo da scenari positivi, con un’immunità permanente, ad altri in cui magari la protezione immunologica avrà una durata più transitoria, per cui sono ipotizzabili strategie di ripetizione dello stimolo vaccinale finché non si riesce a ottenere quella che possiamo definire eliminazione dell’epidemia”.