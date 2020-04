Coronavirus, nuovo record di guariti in un giorno. Superati i 25mila morti

Oltre 25mila morti in Italia per coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 437 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Il totale dall’inizio dell’emergenza è 25085. Spicca il dato record di guariti: altri 2943, per una cifra complessiva di 54543.

I casi attualmente positivi sono 107699, con un lieve calo (-10) rispetto a ieri. Diminuiscono anche i ricoverati, che sono 23805 (-329) e i pazienti in terapia intensiva: sono 2384 (-87). In isolamento domiciliare sono segnalate 81510 persone (+406).

Nessuna regione con zero contagi

Nessuna regione con zero contagi ma comunque numeri vicini allo zero si registrano in Molise (2) e Valle D’Aosta. In testa alla classifica dei contagi rimangono Lombardia +1.161, seguita dal Piemonte +784, Emilia Romagna con +342 e Veneto con 334. Il Lazio registra oggi 80 nuovi casi. Lo fa sapere la Protezione civile nel quotidiano bollettino sulla situazione dei contagi da coronavirus. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d’Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise.

Coronavirus, il punto del virologo Pregliasco

“Sono ottimi i dati dei guariti (2.943) e delle terapie intensive (-87) che quindi si vanno svuotando, ma ci sono ancora criticità nella provincia di Milano, a Brescia e in Piemonte. Quindi mentre gli ospedali respirano occorre concentrarsi sul territorio e rintracciare velocemente i nuovi casi sommersi”. Così il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, commenta i dati del bollettino quotidiano rilasciato dalla Protezione civile.

Nel Lazio trend in ulteriore calo

Buone notizie anche a livello locale. “Sono 4463 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi 2892 sono in isolamento domiciliare, 1384 sono ricoverati non in terapia intensiva, 187 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 370 i pazienti deceduti e 1142 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5975 casi”. Così il bollettino quotidiano della task force della Regione Lazio sui dati giornalieri.