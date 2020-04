Il primo ministro britannico Boris Johnson è di “ottimo umore” dopo essere tornato in un reparto ospedaliero dalla terapia intensiva. Ma il suo recupero è in una fase iniziale, ha detto il suo portavoce venerdì. Intanto sul web sono diventate virali le immagini degli applausi dell’ospedale, durante il passaggio del premier.

Boris Johnson, un leader riconosciuto da tutti i cittadini

Immagini che rappresentano un grande simbolo di unità nazionale e rendono plasticamente l’idea di come i britannici sappiano essere coesi nei momenti più drammatici. Cosa impensabile in Italia, come sarebbe stato impensabile vedere un premier in diretta sulla Bbc, che insulta i laburisti e il resto dell’opposizione. Ogni riferimento a chi siede a Palazzo Chigi non è puramente casuale.

“Il primo ministro è tornato in un reparto e continua il suo recupero che è in una fase iniziale. Continua a essere di ottimo umore”, ha detto il portavoce ai giornalisti. Nelle ultime ore, una portavoce di Downing Street ha citato “progressi molto positivi” della salute del premier che domenica scorsa era stato ammesso al St. Thomas Hospital in seguito a un aggravamento dei sintomi dopo essersi ammalato di Covid-19.

Nel Regno Unito il picco non è stato ancora raggiunto

E’ ancora troppo presto per determinare quando sarà raggiunto il picco delle infezioni da coronavirus nel Regno Unito. “Nessuno lo sa”, ha sottolineato il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, in un’intervista a Bbc Radio 4. “La buona notizia è che vediamo il numero di ricoveri ospedalieri iniziare – sottolineo iniziare – ad appiattirsi”, ha dichiarato Hancock, sottolineando che i grafici del governo indicano che “invece di salire esponenzialmente, come avrebbero fatto se non avessimo preso le misure (di contenimento, ndr), stanno iniziando a scendere e ad appiattirsi”.