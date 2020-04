Seguire il modello Milano dell’Ospedale Covid: è questo per Guido bertolaso il modello vincente. Una strategia valida che può arrivare a farci vincere quella che lui stesso definisce una «guerra tremenda». «Ci devono essere gli ospedali Covid-19 in tutte le regioni secondo questi modelli», ossia l’ospedale creato in Fiera, e quello realizzato nelle Marche. Esempi, spiega il tecnico chiamato in soccorso in Lombardia e nelle Marche, «che possono essere perfezionati. Ma che rappresentano una proposta concreta per affrontare e vincere questa tremenda guerra» contro un nemico invisibile. Spietato. Letale. Ne è convinto Guido Bertolaso, anche forte dell’esperienza maturata Milano, dopo che il governatore lombardo Attilio Fontana l’ha chiamato per realizzare l’ospedale in Fiera per l’emergenza coronavirus. Una convinzione maturata sul campo, di cui l’ex Direttore del Dipartimento della Protezione Civile, spiega motivazioni e riferimenti in un video postato sulla sua pagina Facebook.

Bertolaso, dobbiamo seguire il modello Milano

«Abbiamo già un ospedale Covid in Italia. Ed è quello che è stato realizzato nella fiera di Milano. Dal punto di vista tecnologico perfetto. Una vera astronave che deve essere guidata da gente che ne abbia le capacità e la competenza per togliere, là dove è possibile, i malati dagli altri ospedali della Lombardia. In modo da farli ripartire secondo le loro funzioni originali. E poi per prepararci a eventuali seconde, terze, quarte fasi, durante le quali possiamo dover sopportare nuove epidemie». Lo chiarisce con fermezza Bertolaso, che poi a stretto giro aggiunge anche: «L’altro ospedale Covid-19 italiano lo stiamo realizzando nelle Marche. Avrà a disposizione 42 posti letto di terapia intensiva e 42 di semi intensiva, intorno alla quale possiamo poi realizzare i reparti di malattie infettive che dovessero servire».

Lavorare per strutture tecnologicamente avanzate

Un esempio, sottolinea Bertolaso nel video, che rappresenta «il vertice di una struttura tecnologicamente avanzata», pensata «per dare ossigeno a quelli che arrivano in ospedale con insufficienza respiratoria e polmonite con Covid-19». Si tratta di progetti che rientrano «in una strategia più ampia, di cui il Paese si deve dotare garantendo riserve strategiche per il futuro. Perché dovremo evitare di avere di nuovo problemi con i tamponi. Le mascherine. Il materiale di protezione, e tutto ciò che serve per gestire l’epidemia». Perché, spiega ancora Bertolaso, c’è bisogno di fornire strumenti idonei a medici infermieri con cui lavorare in sicurezza.

Ospedali specializzati e forniti di dpi e strumenti

«Medici e degli infermieri preparati – prosegue – che sappiano come intervenire nelle famiglie e evitare di riempire gli ospedali». Ospedali che, conclude Bertolaso, «comunque devono essere specializzati». Per questo, nell’auspicio conclusivo, l’ex direttore della Protezione civile, si augura che in ogni regione possa esserci un ospedale Covid-19 sul modello di quelli realizzati in Lombardia e nelle Marche.