«Dal primo giorno abbiamo detto che eravamo pronti a stringerci intorno alle istituzioni in questo momento di emergenza drammatica per gli italiani. Ed è quello che stiamo facendo, da opposizione – e sottolineo opposizione – responsabile, coerente con la nostra vocazione liberale, cristiana, europeista e occidentale». Dai microfoni di Tgcom24, Silvio Berlusconi fa chiarezza sulle interpretazioni giornalistiche «davvero azzardate» circa il comportamento tenuto da Forza Italia nelle ultime settimane. Ma anche per riportare ordine nel partito. Berlusconi, dunque, rivendica la posizione degli “azzurri“, quantunque non perfettamente sovrapponibile a quella degli alleati di FdI e Lega. Ma smentisce assolutamente finalità “improprie”.

Berlusconi intervistato da Tgcom24

«Questo – aggiunge infatti l’ex-premier – non ha nulla a che fare con le tattiche politiche e parlamentari, che sono l’ultima cosa di cui gli italiani oggi sentono il bisogno». La conclusione di Berlusconi non autorizza a coltivare sospetti. È netta infatti la smentita di voler ricercare “inciuci” o di appeasement con Conte o con settori della sua maggioranza. «Naturalmente – dichiara in proposito il Cavaliere – continuiamo ad essere critici del governo e a ritenere che l’Italia avrebbe bisogno di una maggioranza e di un governo diversi». Una precisazione sicuramente non dovuta, ma di certo attesa dopo che negli ultimi giorni più di un segnale ha fatto intravedere una sorta di avvicinamento di Forza Italia a Conte.

Per molti giornali gli “azzurri” erano già fuori dal centrodestra

Primo fra tutti, anche se l’informazione dovrebbe essere tenuta fuori da certi calcoli, l’intervista al premier di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, quotidiano vicino alla famiglia Berlusconi. Ma a contribuire ad alimentare le voci di uno sganciamento degli “azzurri” dal centrodestra anche la diversità di accenti e di toni nel corso del recente dibattito parlamentare e, infine i retroscena della stampa. È stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto Berlusconi a replicare in prima persona. Il centrodestra resta unito, pur se al proprio interno non su tutto tutti la pensano allo stesso modo. Ma è proprio per questo che è un’alleanza e non un partito unico.