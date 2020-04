Autori, musicisti, attori e artisti? No, i grillini abbassano la testa solo di fronte ai giganti del web

Quanto vale il lavoro intellettuale? Come si possono riconoscere ad autori, musicisti, attori e artisti, le giuste tutele e il giusto rispetto per una professione carica di sacrifici cui non sempre fa seguito una doverosa tutela? Se ne parla da sempre, anche in Italia. E oggi ritorna di primissimo piano a causa della grave crisi economica che questo settore immenso sta subendo, accentuata ovviamente dello stop imposto dal coronavirus. Il governo si dice pronto a intervenire, ma nei fatti non fa nulla a parte qualche bonus di 600 euro, che è una goccia in un mare di necessità.

Attori e artisti, bisogna fare molto di più

Bisogna fare molto di più. Iniziando ad approvare la direttiva europea sul diritto d’autore, che in Italia non è stata ancora recepita favorendo il saccheggio digitale di contenuti da parte dei grandi giganti della rete, già agevolati dalla sostanziale esenzione fiscale. Amazon, Facebook e Google, di fronte ai quali le sinistre varie, vecchie e nuove, si inginocchiano, rubano contenuti editoriali, prodotti cinematografici, musica, libri, mettendoli a disposizione di tutti e arricchendosi alle spalle di tanti grazie alla pubblicità che riescono a inserire. Recepire questa direttiva impone a questi giganti di pagare il giusto prezzo ai proprietari di contenuti intellettuali che vanno ricompensati per il lavoro fatto.

L’indifferenza di Pd e grillini su attori e artisti