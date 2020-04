“Andiamo avanti ma non abbiamo ancora vinto”. Così Domenico Arcuri nel corso del punto stampa a pochi giorni dal fatidico 4 maggio. Il commissario per l’emergenza coronavirus assicura mascherine per tutti. Chiarisce che la app Immuni non è alternativa al lockdown. E snocciola cifre incoraggianti sulla situazione dei contagi.

Arcuri: andiamo avanti ma il virus non è vinto

“Oggi è la festa della liberazione. Ma noi non siamo ancora arrivati alla liberazione dal virus. E non abbiamo ancora riconquistato tutte le nostre libertà”, dice Arcuri. In 4 giorni abbiamo avuto 580 pazienti in meno in terapia intensiva, il 21% in meno. Il contagio si riduce, la curva dell’epidemia si appiattisce”. E ancora: “I ventilatori che abbiamo distribuito in questo mese sono 4.112. Il doppio dei pazienti covid ricoverati in terapia intensiva. Non solo hanno funzionato le misure di contenimento. Ma anche le politiche di acquisizione e distribuzione delle apparecchiature”.