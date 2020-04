Alessia Morani senza pudore contro Meloni: «Sapete solo mentire…». E il web: «Zitta tu, cazzara»

Alessia Morani, deputata del Pd e sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico ha perso un’occasione per stare zitta. Ed evitare una figuraccia. Sulla sua pagina Twitter ha pubblicato il post che Giorgia Meloni ha scritto sul Mes dal titolo: “Una sola parola: tradimento”. Nel post della leader di Fratelli d’Italia sono immortalati Gualtieri, Di Maio e Conte. Segue la scritta: «Il governo si è sottomesso ai dicktat di Germania e Olanda. La coerenza e la dignità dove le hanno Mes?». Poche parole per descrive il tradimento di Pd e M5S. Ma la Morani passa all’attacco e scrive: «Una sola cosa sapete fare: mentire spudoratamente».

Il web contro Alessia Morani

Ma la rezione scatena il web. Commenta un utente: .. «Disse la più grande cazz**a del web». E un altro: «State zitti traditori». Mentre c’è chi fa notare: «Addi 10 aprile nemmeno un euro, chissà chi mente…». E c’è chi domanda: «Per cosa hanno optato alla fine dei Conte per il Mes o per i corona bond?». E chi osserva: «Cortesemente può dimostrare il contrario? Da quello che si legge senza vincoli per le spese mediche, ma dopo? Per la ripresa?». E un altro ancora: «I mentitori seriali siete voi, state prendendo in giro il popolo… e ancora non c’è 1 euro. Pallonari da far paura». Ironico Ale: «Buongiorno, chiedo per un amico, sa dirmi in quale Banca possiamo ritirare 25mila euro per tutte le partite Iva garantite dallo Stato? Perché il mio amico non riesce a trovarne una. Grazie». Poi c’è chi invita il Pd a cacciare gli alleati: «Buttate fuori i grillini o non se ne esce».

«Avete svenduto il Paese…»

E c’è anche chi la asfalta per la figuraccia fatta ieri sera in tv: «Ma che figura ha fatto ieri a @Drittorovescio? Era imbarazzante e imbarazzata, sguardo basso per la vergogna, cercava di difendere l’indifendibile sapendo dello scempio che si stava consumando. Mi sbaglio?». E, infine, un altro: «Avete svenduto il Paese, siete il peggio del peggio in vent’anni non avete mai e poi mai fatto qualcosa per il popolo italiano. L’Italia non vi vuole e non vi ha votato, siete ripugnanti vi insultano pure su Radio Maria…».