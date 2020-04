«Noi vogliamo partecipare in massa ai funerali. Altro che divieti. La nostra autocertificazione è la divisa che indossiamo con orgoglio e dolore che sarà bagnata dalle nostre lacrime». Ci va giù duro Fabio Conestà, segretario generale del Mosap, importante sigla del panorama sindacale della Polizia di Stato. Se la prende anche con l’Amministrazione interna. Ai suoi occhi, il divieto di partecipare ai funerali ribadito proprio ieri sera dal premier Conte, non può impedire ad uomini in divisa di piangere la morte di Pasquale Apicella, loro giovane collega, caduto per servire lo Stato.

«Adesso basta», le parole più ricorrenti tra gli agenti. Sono le stesse che pronuncia anche il leader del Mosap. Tanto più, ricorda, che i poliziotti continuano ad assistere «a provvedimenti che scuotono gli animi dei cittadini, come ad esempio mandare a casa i condannati al 41 bis». In ogni caso, annuncia Conestà, il Mosap, «si costituirà parte civile per devolvere alla famiglia quanto stabiliranno i giudici». La morte di Apicella ha scosso profondamente gli appartenenti alle forze dell’ordine. In molti non fanno mistero di non sentirsi affatto tutelati dall’attuale governo.

«Non vorremmo che la morte del collega Pasquale Apicella, caduto nello svolgimento del proprio dovere, rimanesse solo nei ricordi di cerimonie e medaglie al valore», dice infatti Conestà a nome dell’intero Mosap. Apicella è morto nel tentativo di sbarrare il passo ad una banda di rapinatori rom reduce da da un colpo in banca. Aveva 37 anni, lascia una moglie e due figli. «Per noi poliziotti di qualunque parte d’Italia – è la conclusione di Conestà – il collega assassinato a Napoli per sventare una rapina era un fratello, un “parente”, per restare al linguaggio del presidente Conte e della sua irrispettosa task force di esperti inconcludenti».