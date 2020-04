Addio al nubilato al tempo del covid-19: a Milano lo fanno al supermercato

L’addio al nubilato? Ai tempi del coronavirus si può fare al supermarket. Katiuscia Mariani è una signorina (ancora per poco) milanese che aveva già pianificato tutto con largo anticipo. Il week end appena trascorso avrebbe dovuto passarlo con alcune amiche a Rimini. Era tutto pronto per l’addio al nubilato, prima del matrimonio, previsto per il 27 giugno.

Il coronavirus ha mandato all’aria i suoi piani ma non la sua voglia di festeggiare.

Quindi Katiuscia e le sue amiche, Leda Salati, Daniela Scalia, Gaia Marchese, Marinella Di Paolo, Selin Kaya, Sara Naklha, Claudia Zaninelli e Livia Biardi, si sono date appuntamento sabato scorso alle 18, dentro a uno dei più grandi supermercati milanesi. Una festa con il carrello della spesa, tra gli scaffali, con tanto di velo e mascherina d’obbligo.

La futura sposa ha documentato sui Social il bizzarro addio al nubilato. “Non volevamo rinunciare a vederci – ha raccontato alla stampa – anche se il viaggio è rimandato. Desideravamo trovare il modo di poter ricordare questa giornata” con un po’ di leggerezza e speranza.