Che pena questa sinistra che non smette mai di essere uguale a se stessa. Che non perde mai l’occasione per sostenere la propria ideologia.. Anche di fronte a crisi che segneranno per sempre le vite del mondo intero. In piena emergenza coronavirus, infatti, la Regione Toscana guidata, per fortuna ancora per poco, da Rossi, decide di destinare 80mila euro. Per finanziare l’attività di una struttura ‘transgenere’. Questo almeno è quanto previsto da una delibera dello scorso 23 marzo. In cui l’importante cifra viene destinata a Toscana Ovest per la prosecuzione dell’operatività del Consultorio Transgenere”.

Gasparri: “Che pena questa sinistra in Toscana”

“Soldi che potevano essere tutti impiegati per acquistare ventilatori polmonari, mascherine o igienizzanti. Che sono vitali in questo momento. E che invece vengono dirottati per sostenere cause sbagliate. Un insulto ai tanti morti, ai medici. E agli infermieri in prima linea. Che avrebbero bisogno del sostegno di tutte le istituzioni. E soprattutto che nemmeno un euro venisse buttato ma impiegato nella lotta al coronavirus. La moratoria da ogni forma di polemica non ci fa dire fino in fondo quello che pensiamo. Ma arriverà il momento in cui dovremo presentare il conto a questa sinistra sprecona e ciecamente fanatica. Chiederemo conto di quanti finanziamenti siano stati finora destinati a questo sportello. E quali attività abbia svolto. Sarà interessante anche fare un bilancio della sanità pubblica toscana. Dove latita l’assistenza ai disabili e ai più bisognosi, mentre si buttano risorse pubbliche per attività discutibili. Che propagandano teorie farneticanti. Non finisce qui.