Trump: “Sono un presidente in guerra. E ho già pronte due navi-ospedale”

Donald Trump ha detto di sentirsi un “presidente in guerra” sul fronte del coronavirus. “Si mi sento come un presidente in guerra, è proprio questa che stiamo combattendo”, ha affermato Trump rispondendo ad una domanda in conferenza stampa. “Dobbiamo chiudere un’economia che era la migliore mai avuta. E un giorno tocca chiuderla per sconfiggere questo nemico, ma lo facciamo e lo facciamo bene”, ha aggiunto.

Trump sospende pignoramenti e sfratti

Il capo della Casa Bianca aveva appena annunciato il ricorso al Defense production act, una legge del tempo della guerra di Corea che permette al governo di ordinare la produzione di equipaggiamenti necessari. Inoltre il dipartimento Usa per l’Edilizia abitativa e lo Sviluppo urbano sospenderà fino alla fine di aprile “tutti i pignoramenti e gli sfratti”. L’annuncio è arrivato durante il briefing alla Casa Bianca.

Trump: soldi in tasca agli americani in difficoltà

Donald Trump torna ad utilizzare il termine “virus cinese”, che nei giorni scorsi aveva suscitato le critiche di Pechino. “Per le persone che ora si trovano senza lavoro a causa delle importanti e necessarie misure di contenimento, ad esempio la chiusura di hotel, bar e ristoranti, presto vi arriveranno soldi. L’assalto del virus cinese non è colpa vostra. Saremo più forti che mai”, scrive il presidente Usa su Twitter, dopo che ieri sono state annunciate misure che dovrebbero prevedere l’invio di contanti direttamente nelle tasche degli americani in difficoltà. Trump promette di “proteggere completamente” i programmi di welfare di assistenza sanitaria e sociale.

Navi-ospedale per l’emergenza

Il governo americano sta approntando due navi ospedale per affrontare l’emergenza coronavirus. Si chiamano “Mercy”(misericordia) e “Comfort” (conforto), sono “grandi navi bianche con croci sulla fiancata”, ha detto il presidente Trump in conferenza stampa. Il precedenza il governatore dello stato New York, Andrew Cuomo, aveva annunciato il prossimo arrivo della Comfort nel porto di New York.

Chiusi i confini con Canada e Messico

Trump annuncia su Twitter la chiusura del confine con il Canada a causa dell’emergenza coronavirus. “Chiuderemo temporaneamente, per mutuo consenso, il nostro confine settentrionale con il Canada al traffico non essenziale. Il commercio non verrà toccato. Poi renderò noti i dettagli”. Non solo. L’amministrazione Trump sta preparando un piano per respingere al confine meridionale i clandestinii richiedenti asilo, nel timore del diffondersi del coronavirus. Anche se il Messico al momento ha 82 casi confermati contro i 5700 degli Stati Uniti.