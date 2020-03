Toccante lettera da Codogno a Fratelli d’Italia. “Non ho più fiducia in questo Stato…”

Imprenditore di Codogno scrive una toccante lettera a Lino Ricchiuti di FdI. Lino Ricchiuti è il vicepresidente dipartimento attività produttive Fratelli d’Italia con delega alle partite Iva. Ci ha trasmesso questa drammatica missiva intitolandola “La sfiducia nel governo di un imprenditore di Cologno”. E scrive: “Pubblico dopo autorizzazione lo sfogo che mi ha inviato in privato , un piccolo imprenditore di Cologno. Fdi sta collaborando con il governo, per il bene del Paese , con proposte sulle quali ci auguriamo una convergenza della maggioranza”, chiosa Ricchiuti. Ed ecco la lettera.

Lettera che racconta una storia

“Caro Lino, ti scrivo perché non so più con chi sfogarmi davvero. 20 anni fa ho cominciato a lavorare in un bar-self service-pizzeria come dipendente, non sapevo fare nulla (non è un mestiere facile come sembra agli altri). Ma mi sono sempre comportato come se il bar fosse mio e sono stato ricambiato dal mio titolare che dopo 8 anni mi propose di diventare socio trattandomi come un figlio. Visto che non avevo soldi, sono di famiglia normalissima, glieli diedi poco alla volta, come potevo.

“Ora non so come farò”

“Sono socio da 12 anni ormai, lui è andato in pensione e l’altro 50% lo ha preso un mio collega meritevole come me. Abbiamo dei dipendenti bravissimi che trattiamo come se fossero della famiglia, li aiutiamo a vicenda, loro si cambiano i turni e se li gestiscono come vogliono. Sono tutti in regola, niente di nascosto, orari perfetti. Amo il mio lavoro. Amo i miei clienti. Amo tutto. Ma io che sono sempre stato ottimista, che oltre a un buon caffè o un buon panino portavo anche il sorriso alla gente, scherzavo con loro, non so come farò…

Non si può fallire per colpa di un virus

Siamo 8 persone. Siamo di Codogno. Io devo pagare 8 stipendi(tralasciamo pure i due dei soci)… Sono chiuso da 20 giorni per il virus. L’affitto lo dovrò pagare comunque. I contributi anche. Non incasso da 20 giorni. Già al giorno di oggi 1-2 giorni senza incasso sei rovinato. Non me lo meritavo, Lino, perché sono una brava persona, sono sempre stato onesto con clienti, dipendenti e fornitori, ho sempre rispettato le regole. Non mi sembra giusto fallire per colpa di un virus. Per colpa di uno Stato che non ci aiuterà come in passato non ha aiutato i terremotati. Non so come reagirò,ma la mia vita è finita se non riuscirò ad andare avanti. Non me lo merito.”

Lettera firmata