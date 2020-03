Svuota-carceri: tra ladri e pusher esce anche la no Tav che non voleva sconti dallo Stato…

C’è anche l’anti-Stato tra i beneficiari della norma svuota-carceri elargita, con grande generosità, dallo Stato. Nicoletta Dosio (qui sopra nella foto con Luigi De Magistris), l’attivista No Tav di cui i suoi compagni chiedevano la liberazione a suon di “Vergogna Stato!”, è da ieri agli arresti domiciliari, beneficiata dall’effetto-coronavirus. La donna, che era stata arrestata per i disordini provocati dai No Tav, ha approfittato delle misure messe in atto dal governo per ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari ed è già nel salotto della sua casa di Bussoleno. In casa, come altri milioni di italiani “innocenti”. E con il solo divieto in più di comunicare con l’esterno.

Nicoletta, l’irriducibile che non voleva sconti

La donna era stata arrestata il 30 dicembre scorso a Bussoleno, in Valle di Susa e condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus. I No Tav, in quella occasione, scrissero: “Vergogna allo Stato italiano”. La donna aveva rifiutato i benefici di legge e si era difesa. “Venissero a prendermi”. Insieme ad altri compagni, aveva vandalizzato il casello dell’autostrada per consentire il passaggio gratuito degli automobilisti.

Lo svuota-carceri per i criminali minori

Intanto, in questi giorni, stanno beneficiando della revoca delle misure cautelari, causa coronavirus. Tra spacciatori, rapinatori, ladri e truffatori che potranno beneficiare degli arresti domiciliari grazie alla normacontenuta nel “Cura Italia”. Secondo quanto sostenuto dal ministro Bonafede, a fronte di una capienza massima di 51mila posti, gli istituti di pena devono fare i conti con oltre 61mila detenuti e mantenere la distanza di un metro tra le persone è quasi impossibile.

Possono ottenere gli arresti domiciliari solo quei detenuti cui resta da scontare una pena fino a 18 mesi. Esclusi i colpevoli di reati come mafia, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori (stalking), delinquenti abituali. Inclusi nello svuota-carceri i condannati per furto, furto in abitazione, truffatori. E No Tav. Che già a gennaio chiedevano sconti…