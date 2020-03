Sondaggio Corriere: Giorgia Meloni diventa il leader preferito dagli italiani

Sondaggio Corriere, la notizia che gli italiani già sapevano: Giorgia Meloni diventa il leader politico preferito dagli italiani. Lo certifica il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il quotidiano di via Solferino. Il sondaggio ha registrato il gradimento oggi, in piena epidemia da Covid-19, per i partiti, i leader politici e il governo.

Sondaggio Corriere: Meloni scavalca Salvini

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, “ottiene un indice pari a 41, aumenta di 4 punti e sale al primo posto scavalcando Salvini che si attesta a 39 (+1); al terzo posto balza il ministro della Salute Speranza con 33 (+12), seguito da Franceschini con 32 e Zingaretti con 30 (entrambi +1), quindi Di Maio che sale a 27 con un aumento di 8 punti, Bonafede con 24 (+5), Berlusconi e Bellanova appaiati a 23 (entrambi con +4); infine Crimi con 21 (+4) e Renzi con 13 (+3)”.

Intenzioni di voto: il centrodestra è vincente

Quanto alle intenzioni di voto, annota Pagnoncelli, “il crescente e significativo apprezzamento per il governo non sembra avere riflessi di analoghe dimensioni sulle scelte degli elettori”, e perciò “nel complesso, le due principali forze di governo sono in leggera crescita e il centrodestra è stabile”. E dunque: la Lega è ancora al primo posto con il 31,1% dei consensi (-0,5), seguita dal Pd al 20,6 (+1%), dal M5S al 15,3 (+1,3%), quindi FdI stabile al 13,3%, Fi al 6,8% (+0,5), Italia Viva stabile al 3,5%.

Nel sondaggio Corriere, anche i giudizi su premier e governo “fanno tutti registrare un aumento. A conferma di un atteggiamento meno ostile manifestato dai cittadini nell’attuale situazione di emergenza sanitaria”. “L’indice di gradimento dell’esecutivo oggi si attesta a 56, quello del premier al 61, aumentando rispettivamente di 14 e 13 punti rispetto a un mese fa e raggiungendo i valori più elevati dall’insediamento del Conte 2”.