Sondaggio Ixè, Fratelli d’Italia a un passo dai Cinquestelle. I dati di tutte le forze politiche

Nuovo balzo in avanti di Fratelli d’Italia. Lo certifica il sondaggio Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani. I dati parlano chiaro, il partito guidato da Giorgia Meloni continua ad avanzare. E manca pochissimo al sorpasso sui Cinquestelle. Le cifre premiano la coerenza politica e la chiarezza delle proposte. Chiarezza che risulta evidente anche nell’emergenza del coronavirus. L’elettorato continua a spostarsi verso il centrodestra, con le forze politiche di governo in affanno.

Sondaggio Ixè, FdI a un passo dal M5S

La Lega resta al primo posto, con 27,7%, facendo registrare un incremento dello 0,3 per cento. Il Partito democratico è al 21,8 per cento mentre il Movimento Cinque Stelle è al 15,4. Insieme, quindi, restano ancorati a un insufficiente 37,2, un dato che non soddisfa. Fratelli d’Italia conquista il 13,7, aumentando di quasi un punto in una settimana (aveva il 12,9). Forza Italia perde terreno e fa registrare il 5,9%. In difficoltà Italia Viva di Renzi, che è ferma al tre per cento. Gli altri partiti sono tutti sotto il 3%.

Il centrodestra saldamente in vantaggio

Secondo i dati del sondaggio Ixè, il centrodestra, nel suo complesso, raggiunge il 47,3 per cento dei voti. Se si aggiunge il risultato di “Cambiamo” di Toti (0,8) arriva al 48,1. Un dato che dimostra quanto ampio sia il vantaggio nei confronti del centrosinistra e soprattutto nei confronti dei partiti “rossogialli”.

Anche per il sondaggio Swg FdI sta per raggiungere i grillini

Centrodestra in vantaggio anche nel sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7. La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito con il 31,3% delle preferenze, ma fa segnare un -1,1% rispetto a una settimana fa. Alle spalle della Lega c’è il Partito Democratico con il 20,1% (-0,5%), poi il Movimento 5 Stelle che si attesta al 13,4%. Anche secondo questo sondaggio Fratelli d’Italia è a un passo dall’acciuffare i Cinquestelle (11,3%). Forza Italia è data al 5,4%, (+0,3%). Perde lo 0,4% Italia Viva di Matteo Renzi (3,8%).