Solo un irresponsabile come Di Maio può plaudire alla Cina per la fornitura di mascherine

Incredibile, ma vero. Il ministro (sic!) Di Maio nei giorni scorsi è riuscito perfino a gioire in diretta tv per l’invio di mille ventilatori polmonari e di centomila mascherine da parte della Cina. Come se si fosse trattato di un atto di grande generosità. E’ vero, la fornitura ci sarà. Ma perché l’Italia ha stipulato un regolare contratto e quindi pagato anche il dovuto.

Siamo in piena emergenza e mancano i più essenziali dispositivi di tutela personale, dalle mascherine ai guanti. Perfino medici e infermieri ne sono sprovvisti, e con loro le forze dell’ordine. Le speculazioni in corso, con mascherine o gel disinfettanti venduti a peso d’oro, sono vergognose. Però ringraziare la Cina dimenticando del tutto con quali standard produce è francamente inaccettabile.

Di Maio sorride ma…

Questo Paese contribuisce alla quasi totalità dell’inquinamento del pianeta, ma nessuna Greta e nessuna organizzazione internazionale intima alla Cina di rispettare regole che altri Paesi si sono imposti. La Cina fa concorrenza sleale in tutti i campi. Non dimentichiamo poi che è un Paese che si basa su una dittatura comunista. Sorridente quanto si vuole, ma negatrice di ogni libertà e di ogni diritto, se solo ricordiamo in passato l’imposizione del figlio unico. Solo degli irresponsabili possono plaudire alla Cina e, purtroppo, in questo governo ce ne sono molti.

La Cina è certamente una risorsa, ma al tempo stesso un problema della comunità internazionale. I suoi numeri, la sua potenza, l’attrattività di quel mercato non possono cancellare i problemi ambientali, di concorrenza sleale, di pericolosità sanitaria che sono sotto gli occhi di tutti. Il ritardo nel dire la verità su quanto avveniva a proposito della diffusione del coronavirus ha complicato le cose in altre parti del mondo, a cominciare dall’Italia. Il problema sta tutto qui. Facciamo passare la pandemia, ma poi il mondo metta la Cina di fronte alle proprie molteplici responsabilità. È un problema gigantesco, che non può essere eluso.