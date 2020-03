Selvaggia Lucarelli e don Ciro: «Salvini e Barbara D’Urso peggio di un film porno»

“Come la pornografia”. Continuano le polemiche contro Matteo Salvini e Barbara D’Urso che hanno recitato la preghiera dell’eterno riposo in diretta a Live Non è la D’Urso. L’ultimo attacco vergognoso arriva da don Ciro Miele, prete di Casalvecchio di Puglia. Il prete si sfoga con TPI, la cui sezione di cronaca e spettacolo è diretta da Selvaggia Lucarelli. La stessa che sui social ha rilanciato con entusiasmo il parere del prete: «Quei due non stanno bene. Se i nostri fedeli pensano che pregare sia solo dire una preghiera, si sbagliano. Gesù suggerisce che bisogna entrare in camera e chiudere la porta. La preghiera è una cosa inerente la propria intimità, non sono parole, non è solo una formula, è un momento di sintonia con l’assoluto, un linguaggio fatto di silenzi».

«Salvini ha fatto presa su un cattolicesimo integralista»

Il parroco ha continuato nell’intervista: «Ostentare una preghiera in quel modo è desolante, è quasi pornografia, peggio che far vedere a un ragazzo un film porno». Don Ciro passa poi a parlare di Salvini, usando parole pesanti: «Hanno fatto presa su un cattolicesimo integralista che definisce il Papa un eretico. Salvini pesca nel torbido di questo cattolicesimo che nulla a che fare con il Vangelo». Ma Salvini non ritratta: anzi, rivendica la preghiera recitata in prima serata per i morti da coronavirus. «Orgoglioso di quanto detto su Canale 5, alla faccia di chi ci vuole male e sa solo insultare», scrive il leader della Lega sulla sua pagina Twitter.

Il prete controcorrente

Per fortuna non tutti i preti si iscrivono al partito dei “sacerdoti rossi”. «Da parente di una vittima del Covid-19 chiamo subito Salvini per ringraziarlo della preghiera per le vittime in televisione ». Queste le prime parole del sacerdote bergamasco, don Ermanno Caccia. L’uomo di Chiesa nei giorni scorsi ha perso il cugino per coronavirus. «È uscito con le sue gambe per andare al pronto soccorso ed è tornato in un’urna cineraria. Questi morti sono morti senza pietà».