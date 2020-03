Selvaggia Lucarelli: «Concorrenti malati al Grande Fratello Vip, vanno fatti i tamponi a tutti»

Selvaggia Lucarelli attacca duramente il Grande Fratello Vip. C’è qualcosa che non va, i conti non tornano. Molti i dubbi sullo stato di salute degli “inquilini”. E in questo periodo di emergenza non è un elemento da sottovalutare. «Col Coronavirus in giro, concorrenti malati, si è andati avanti? Come stanno tutelando la salute dei concorrenti rimasti? Delle persone che stanno lavorando al Gf?».

Selvaggia Lucarelli: «A me sembra tutto folle e rischioso»

In tv passano le immagini di litigi, nomination ed eliminazioni. Pianti e abbracci. «Ma almeno fare i tamponi a tutti, concorrenti usciti che sono stati male e rimasti, no?», incalza Selvaggia Lucarelli. «A me sembra tutto folle, tutto scollegato dalla realtà del paese, tutto così rischioso». Lo su Instagram, in tono particolarmente polemico. Il tutto, alla luce dei dubbi sollevati ieri dalla stessa giornalista sulla veridicità delle dichiarazioni di Valeria Marini.

I casi della Marini, di Zequila e della Lessa

«La Marini aveva infatti dichiarato di aver fatto il tampone prima di entrare nella Casa. Cioè quando ancora l’emergenza non era scoppiata in Italia». Selvaggia Lucarelli continua così ad attaccare la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. «Trovo molto inquietante che Mediaset non dia spiegazioni», scrive. «La Marini ha detto il falso, e cioè di aver fatto un tampone. Ed è stata male nella Casa del Grande Fratello. Zequila è stato male. Ora si scopre che la Lessa, dentro la Casa, ha avuto la broncopolmonite, pare da un po’». E conclude: «Non si manda avanti la baracca per arrivare alla fine fingendo che non ci possa essere un problema sanitario molto serio».