Se l’Unione Europea aiuta l’Italia noi non ci commuoviamo. Abbiamo versato abbastanza per poter pretendere il ritorno di quattrini – sempre pochi spiccioli – di fronte a un’emergenza drammatica. E se questa Europa burocratica allenta i vincoli per il coronavirus è semmai la conferma che per far saltare i parametri che strangolano i popoli bisogna morire. Diciamolo, non è una grande prospettiva.

Togliete di mezzo il cappio del SalvaStati

Poi, c’è il Mes, il cosiddetto meccanismo SalvaStati. E sembra incredibile che sia ancora lunedì all’ordine del giorno in sede comunitaria un trattato cappio nel pieno di una tragedia in corso.