Non solo. In merito a presunti recuperi delle lezioni da remoto nei mesi estivi, la Azzolina spiega:. Significherebbe dire che il personale della scuola non sta lavorando e non è così.: le strutture scolastiche non sono idonee tra l’altro. Se ci sarà necessità lo si farà in un secondo momento. Scenari troppo oltre sono irresponsabili, bisogna guardare gli scenari attuali e poi assumere decisioni», ha detto ancora la ministra. Sottolineando che «. Sono decisioni che stiamo vagliando sulla base di quando e se si tornerà a scuola. Esiste l’autonomia scolastica, i docenti conoscono molto bene i loro studenti. Il percorso di uno studente è lungo, se parliamo dei maturandi è iniziato 5 anni fa. Gli apprendimenti degli studenti i docenti sanno valutarli perfettamente».