Qualcuno ci salvi da Giuseppe Conte sul coronavirus, non ci capisce una mazza e ci farà morire stecchiti se non si blocca la sua incontenibile boria. E’ un uomo pericoloso se continua a dire di no alle misure più sensate.

Da Salvini, Meloni e Tajani l’immagine di un Conte indeciso a tutto sui provvedimenti da prendere per debellare sul serio la minaccia contro il nostro popolo.

Emerge la verità di un premier che non sa che pesci prendere. Per una parte del popolo italiano Conte è capace. Per tutta l’altra parte è capace di tutto. Tranne che per le cose che vanno fatte.

Coronavirus: Conte proprio non capisce

A Palazzo Chigi, dopo tante esitazioni, il presidente “so’ tutto io” ha finalmente incontrato l’opposizione. Che nella Nazione è più maggioranza di lui. E ha il polso dei cittadini.