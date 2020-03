Il Comune di Salerno ha scelto di allertare i cittadini con annunci che risuonano dagli altoparlanti delle vetture della polizia municipale. Il messaggio che viene ripetuto e che arriva strada per strada è quello che ormai tutti conosciamo: uscire solo per acquisti di beni di prima necessità e farmaci. Magari i più riottosi a seguire le regole si potranno finalmente convincere con il megafonaggio dei vigili di Salerno. La permanenza a casa per invertire la curva dei contagi è fondamentale proprio in questi giorni, in queste due settimane. Lo dicono medici ed epidemiologi, lo dice il buon senso. La quarantena a Codogno ha infatti funzionato. Ieri nella cittadina lombarda dove c’è stato il primo focolaio di infezione non si sono registrati contagi. Tutti i metodi di persuasione sono sacrosanti dunque per convincere i cittadini a seguire non un consiglio ma quella che ormai è una legge: bisogna stare a casa.