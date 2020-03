“L’Italia non può fare tutto da sola”. Fabio Rampelli in un lungo post sul suo profilo facebook lancia un ultimatum. “La Bce è troppo timida. Deve restituire agli Stati i soldi del Mes”.

Rampelli: troppo timidezza dalla Bce

“Stiamo combattendo una pandemia che equivale a uno scenario economico apocalittico. Un problema che non riguarda più solo l’Italia. Ma coinvolge tutta l’Europa, contagiata dalla Cina prima e dalla Germania poi. L’intervento nella notte della Bce con un piano straordinario da 750 miliardi di euro, per contrastare gli effetti della crisi innescata dal Covid-19, arriva in grande ritardo”.

“Restituiscano i soldi presi del Mes”

Il vicepresidente della Camera chiede: “Serviva forse far crollare i mercati finanziari e bruciare decine di miliardi di euro per muovere un dito? Meglio tardi che mai. Ma serve un cambio di passo. Magari cominciando a salvaguardare le economie europee indebitate senza lasciarle affogare. E su questo – insiste il deputato di Fratelli d’Italia – non possiamo fare da soli. Serve un’Europa forte con misure finanziarie ancora più straordinarie. Una sfida alla quale né la Bce né la presidente Lagarde possono sottrarsi“.

Non è tempo di Mes, il fatidico fondo salva-Stati. “Vengano restituiti agli Stati nazionali i soldi appostati all’epoca, in una fase storica diversa. Questa- conclude Rampelli – è l’ora degli investimenti sulle economie nazionali al collasso. Si trasformi la Bce in una banca di ultima istanza, come la Federal Reserve, se si vuole salvare l’Europa”.